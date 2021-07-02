«الأرصاد»: منخفض الهند الموسمي يزيد «حرارة» يوليو

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الشهر الجاري سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، نتيجة تأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الحرارية، وأهمها منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على رفع درجات الحرارة، لافتاً إلى أن متوسط درجة الحرارة العظمى سيراوح بين 40.7 و43.8 درجة مئوية.

وذكر أن المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة، ستتعرض خلال هذا الشهر لتكوّن السحب الركامية، التي تتطور بسبب الجبال وارتفاع درجات الحرارة، وتتسبب في سقوط أمطار في فترات ما بعد الظهر.

وأوضح أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، وبرياح شمالية نهاراً، كما تتأثر أحياناً برياح جنوبية نشطة صباحاً، وتنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً مثيرة الغبار.

وقال المركز إن الرطوبة النسبية ستزداد في بعض الأيام، خلال هذا الشهر، في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام، لافتاً إلى أن درجة الحرارة خلال يوليو ستراوح بين 34.8 و37.2 درجة مئوية، ودرجة الحرارة العظمى ما بين 40.7 و43.8 درجة مئوية، فيما يبلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 29.1 و31.4 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس هذا الأسبوع، أكد المركز أن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن طقس اليوم سيكون صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً، وحاراً نهاراً.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/ ‏‏س، وتصل إلى 30 كم/‏‏ س على البحر، الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس، غداً، صحواً وحاراً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي ليلاً، فيما يكون رطباً على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف صباح الأحد المقبل، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها ما بين 15 و25 كم/ ‏‏س، تصل إلى 40 كم/ ‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الأحد سيظل صحواً بوجه عام، مغبراً أحياناً نهاراً، مع ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، فيما يكون الطقس رطباً ليلاً على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف صباح الاثنين.

وأكد أن الرياح ستظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها ما بين 15 و25 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر، الذي يصبح خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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