شرطة أبوظبي وبعدة لغات "ملتزمون ياوطن.. المخدرات آفة"

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

وجه عدد من منتسبي شرطة أبوظبي رسالة إلى المجتمع تحت شعار (ملتزمون ياوطن .. المخدرات آفة ) بعدة لغات شملت : العربية والفرنسية والصينية واليابانية والروسية والأردو تزامنا مع "اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها" الذي يصادف 26 يونيو .

وتأتي الرسالة الشبابية إلى زملائهم من شباب وأجيال الوطن من مواطنين ومقيمين للتحذير من مخاطر هذه الآفة المدمرة واحتوت الرسالة على مضامين مهمة ركزت على ابرز مسببات تعاطي المخدرات محذرة أن النتائج السلبية للتفكك الأسري والخلاف بين الزوجين والدلال الزائد ومصاحبة رفقاء السوء باعتبار ذلك من أكثر الأسباب التي تدفع الشباب والمراهقين الى الوقوع في فخ الإدمان.

وأكد ضباط شرطة أبوظبي ان الأسرة "وطن " ينبغي المحافظة على ارتباطها وتماسكها للوقاية من المخدرات و حثوا على تجنب رفقاء السوء وتنبيه الابناء من التقليد والفضول .

وشددت الرسالة على أهمية الحفاظ على كيان الاسرة ورقابة الأبناء ودور الآباء في الرعاية والاهتمام عبر تواجد كل أب او ولي أمر مع أسرته في مختلف الظروف واختتمت بمضمون هادف "كن مع اسرتك ..يكونوا بخير".

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