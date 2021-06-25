توظيف.. 3 مبادئ أساسية لقيادة محادثات تدريب الموظفين

المصدر: إعداد: أشرف جمال

ذكرت دراسة حديثة نشرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن جهات العمل التي لا تستثمر في فرص التعلّم المستمر لموظفيها قد تكتشف أنها بحاجة إلى إجراء استثمار ضخم لصقل مهارات قواها العاملة لتظل قادرة على المنافسة.

وحدّدت الدراسة ثلاثة مبادئ أساسية من شأنها قيادة محادثات التدريب الفعالة باستمرار بين المديرين والموظفين، الأول التوجه نحو التدريب المستقبلي، والثاني التدريب المركز، وأخيراً التدريب المتكرر.

وأفادت الدراسة بأنه رغم كون مراجعة الأداء السنوي تُعتبر غير فاعلة بصورة متزايدة، فلايزال العديد من الموظفين يتلقون تعليقات من مديريهم بتواتر قليل نسبياً، لا يزيد على 28% خلال السنة.

وأوضحت أن الموظفين الذين يرون أن مؤسساتهم تتمتع بالمرونة لتلبية احتياجات العمل يجتمعون بسرعة مع مديريهم بشكل أكثر تكراراً من الموظفين الذين لا يعتبرون ذلك.

وبحسب الدراسة فإن 37% من الموظفين الذين يعملون ضمن الفئة «المرنة» أكدوا أنهم يتلقون تعليقات يومياً أو مرات عدة في الأسبوع من المديرين، بنسبة تخطت ضعف نسبة الموظفين في الفئة «غير المرنة».

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