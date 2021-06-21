9.3 ملايين نسمة عدد سكان الدولة في 2020

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغ عدد سكان الدولة عام 2020 تسعة ملايين و282 ألفاً و410 نسمات، بحسب البيانات السجلية الرسمية للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأفاد المركز بأن الاعتماد على البيانات الإدارية الرسمية يعتبر نموذجاً رائداً وخطوة تعزز التحول الرقمي للإحصاء والبيانات الوطنية في الدولة، الأمر الذي يتلاقى مع توجهات خطة الخمسين، وتطلعات الدولة لتعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية.

وأوضح أن آلية الاعتماد على السجلات الإدارية تعد المرحلة الأولى نحو تكامل وترابط قواعد بيانات الجهات الحكومية، حيث ستمكن هذه المنظومة الإلكترونية مستخدمي البيانات من الحصول عليها وبدقة عالية لمختلف المؤشرات والبيانات الإحصائية الرسمية.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة الذكور من إجمالي عدد السكان بلغت 69.7% بما يعادل ستة ملايين و468 ألفاً و460 نسمة، فيما بلغت نسبة الإناث 30.3% أو ما يساوي مليونين و813 ألفاً و950 نسمة.

وبينت الأرقام السجلية أنَّ العمر المتوقع عند الميلاد يبلغ 79.9 سنة، ما يدل على جودة الرعاية الصحية في الدولة، حيث بلغ العمر المتوقع للإناث 81.4 سنة مقارنة بالذكور والذي وصل إلى 78.0 سنة.

كما بلغ العمر الوسيط للسكان في الدولة 32.8 سنة، ما يعني أن مجتمع دولة الإمارات مجتمع فتي، وأن معظم سكان الدولة من الأفراد المساهمين في القوى العاملة ويشكلون جزءاً مهماً من نمو اقتصاد الدولة.

وأوضحت الأرقام أن متوسط معدل النمو السنوي للسكان للسنوات العشر الماضية (2010-2020) نسبته 1.2%، وبلغت الكثافة السكانية في الدولة 130.7 نسمة لكل كيلومتر مربع.

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