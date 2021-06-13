المملكة المتحدة تقبل وتستبدل رخص القيادة الإماراتية

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

قررت المملكة المتحدة الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة عن دولة الإمارات برخص القيادة البريطانية للمركبات الخفيفة والدراجات النارية، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة بذلك الدولة العربية الوحيدة التي تعترف وتستبدل المملكة المتحدة رخص القيادة الصادرة عنها.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وتجسيداً لعمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وهو ثمرة نجاح الدبلوماسية الإماراتية في مختلف المجالات، كما يأتي انعكاساً للمعايير المعتمدة عالمياً التي تطبقها الدولة في اختبارات القيادة.

ووفق القرار الصادر عن وكالة ترخيص السائقين والمركبات في المملكة المتحدة، والذي جرى العمل به اعتباراً من 20 مايو 2021، فإن الاعتراف بحاملي رخصة القيادة الإماراتية للقادمين لغرض غير الإقامة، يمكنهم من قيادة المركبات على أراضي المملكة المتحدة بموجب رخصة القيادة الصادرة عن الدولة، أما بالنسبة للقادمين لغرض الإقامة فيسمح لهم بقيادة المركبات على أراضي المملكة المتحدة دون الحاجة لإجراء اختبار جديد للقيادة، وفي الحالتين يجب أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول، وأن تلبي الاشتراطات والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة المتحدة.

يذكر أن دولة الإمارات تسمح للمواطنين البريطانيين المقيمين على أراضيها من حاملي رخص القيادة البريطانية، باستبدالها برخص قيادة إماراتية دون الحاجة لإجراء اختبارات القيادة النظرية والعملية.

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