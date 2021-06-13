«إقامة دبي» تنجز 14 ألف معاملة قانونية بالنصف الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بأنها استجابت إلى 14 ألفاً و50 طلب استشارة قانونية خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت ما بين استشارات قانونية، وطلبات خاصة بخدمة التوفيق والمصالحة، بالإضافة إلى الاستفسارات الواردة من الجهات القضائية والقانونية.

وقال المستشار القانوني العميد دكتور علي عجيف الزعابي: «تعمل إقامة دبي على ترسيخ جميع الإمكانات لتبسيط إجراءات تقديم الخدمات القانونية، وتلبية احتياجات المتعاملين لإنجاز معاملاتهم».

وأكد أن القنوات الذكية لإقامة دبي والمتمثلة بالتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني أسهمت في تمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الاستشارات القانونية على مدار الساعة.

وأضاف أن إدارة الشؤون القانونية تتولى تقديم الاستشارات القانونية والتوفيق والمصالحة وخدمات توفير البيانات للجهات القضائية في وقت قياسي.

وأكد أن إقامة دبي عززت إدارة الشؤون القانونية بموارد بشرية شابة بحيث يتولى إدارة أقسامها ضباط لديهم مؤهلات علمية بدرجة الدكتوراه في القانون، للتعامل مع مختلف طلبات الأفراد والشركات.

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