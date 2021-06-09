"الطوارئ والأزمات" في أبوظبي تعتمد تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر، بناءً على استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة كوفيد 19 القائمة على 4 ركائز أساسية، وهي التطعيم، والتقصي النشط، والدخول الآمن، واستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأوضحت اللجنة أنها اعتمدت نظام المرور الأخضر بصورة حصرية للدخول الآمن إلى كل من المراكز والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق والمرافق داخلها، والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، المطاعم والمقاهي، بدءاً من 15 يونيو، وذلك بحسب ما ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي في "تويتر".

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تطبق لمن هم في سن 16 سنة وما فوق، كما تعتبر الإجراءات مكملة للإجراءات المعتمدة حالياً في أنشطة القطاعات الحيوية.

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