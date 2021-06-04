توظيف.. «الموارد البشرية الحكومية»: جائحة «كوفيد-19» أبرزت أهمية إدارة الموظفين

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أكد تقرير للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الظروف الاستثنائية العالمية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على قطاع الأعمال، بيّنت أهمية إدارة الموظفين أكثر من أي وقت مضى، وأبرزت أن المدير المتميز هو الذي يركز على نوعية وكمية التفاعل مع أفراد فريق العمل، لافتاً إلى أن من غير المرجّح قبول الموظف بالتطوير الوظيفي والتحول إلى تفاعلات أكثر تكراراً، في حال ما إذا كانت جودة هذه التفاعلات رديئة.

ونوه التقرير، الذي نشرته الهيئة في عددها الأخير من مجلة «صدى الموارد البشرية»، إلى أن تطوير أداء الموظفين يتطلب تدريباً فعالاً للمديرين على التواصل الحقيقي مع موظفيهم من خلال استغلال المهارات الفعالة، وفهم كل فرد في الفريق بصورة فردية، موضحاً أنه عندما يتم تركيّز مناقشات تطوير أداء الموظفين على نقاط القوة والدمج، فإن ذلك يمكّن المديرين إلى حد كبير من إدارة مهامهم بشكل جيد، كما يحوّل المدير من مسؤول إلى مدرّب يستطيع تأهيل فريق عمله بفعالية من خلال تقدير الموظفين كأفراد، وتحديد ما يحتاجون إلى المشاركة فيه.

وأشار إلى أن الشركات التي تتفهم الحاجة إلى تطبيق استراتيجيات تطوير الأداء في المستقبل، تستثمر في موظفيها من خلال ضمان توفير فرص التعليم والتطوير ذات الجودة العالية لهم، كما يضطلع العديد من المديرين بدور المدربين الذين يقدمون المساعدة إلى الموظفين للبقاء على المسار الصحيح في ما يتعلق بأهدافهم في التطوير، بل ويدرجونها في كثير من الأحيان كمقاييس فردية للأداء، ما يساعد على تحفيز الموظفين من خلال المواءمة بين معايير التقييم، وتحقيق أهدافهم في التطور والإحساس الشخصي بالهدف.

وتابع التقرير: «لضمان الحفاظ على مستوى الاندماج الوظيفي والإنتاجية العالية في مكان العمل، فإن جهات العمل تحتاج إلى زيادة التركيز على نقاط قوة الموظفين، لمساعدتهم في إنجاز المزيد مما ينفذوه بطريقة مناسبة»، مشدداً على أن المؤسسات التي ترصد وتحدد موظفيها الذين يتمتعون برؤية استراتيجية ووعي ذاتي ورغبة في التطور والإنجاز، وتحتفظ بهم، ستتمتع بقدرة قوية على اجتياز التغيرات المستقبلية بتنوع وثقة.

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