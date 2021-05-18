حكومة الإمارات تعزز قدرات موظفين في كولومبيا وكوستاريكا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظّمت حكومة دولة الإمارات سلسلة ورش تدريبية افتراضية لبناء قدرات الموظفين في حكومتي جمهورية كولومبيا وجمهورية كوستاريكا، في مجالات قياس جودة الخدمات ومستويات رضا المتعاملين، شارك فيها 200 موظف، وجاء تنظيمها في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات والبلدين الصديقين.

وتهدف اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وكولومبيا وكوستاريكا، لتعزيز تبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الحكومية الإماراتية الناجحة في مجالات العمل الحكومي، وتأهيل الكوادر والقيادات الحكومية، وابتكار نماذج عمل جديدة لتطوير مؤشرات الأداء، وتعزيز تنافسية هذه الدول بالاستفادة من تجربة الإمارات الناجحة في العمل الحكومي.

وأكد مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، الدكتور ياسر النقبي، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التعاون مع الحكومات في الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة لابتكار نماذج عمل جديدة، وحلول تسهم في دعم وتمكين الحكومات من تحسين مستويات الأداء، ورفع كفاءة الخدمات، وبناء مستقل أفضل للأجيال المقبلة.

وقال إن ورش العمل الافتراضية ركزت على تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في كولومبيا وكوستاريكا في قياس جودة الخدمات ورضا المتعاملين، بالاستفادة من تجربة الإمارات، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي، ويرتقي بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

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