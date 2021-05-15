محمد بن زايد يزور حاكم أم القيوين ويتبادلان التهاني بعيد الفطر

المصدر: أم القيوين - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا.

وتبادل سموهما خلال اللقاء - الذي جرى في قصر الحاكم في أم القيوين - الأحاديث الأخوية الودية حول مسيرة الخير والنماء للوطن في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ..داعيين المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة ويعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وشعبنا الوفي بمزيد من الرخاء والازدهار والرفعة.

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