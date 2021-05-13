توظيف.. وظائف لـ «الإناث»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أعلن مركز المعلومات في إمارة الشارقة عن توافر شواغر وظيفية بمسمى «مسؤول/‏‏‏‏‏‏ مساعد في قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية» لدى أحد مراكز «تسهيل» المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارة. ووفقاً للمركز، تضمنت الاشتراطات أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من فئة الإناث فقط، سواءً من المواطنات أو أبناء المواطنات أو من إحدى جنسيتي جزر القمر واليمن، على أن تمتلك الراغبة في الوظيفة خبرة في مجال الموارد البشرية أو الثقافة المؤسسية وشؤون الموظفين.

وفيما يتعلق بالمؤهلات العلمية المطلوبة، أوضح المركز أنه يفضل الإناث ممن يحملن شهادة دبلوم في الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال لضمان الكفاءة، على أن يكون الدوام ستة أيام أسبوعياً، داعياً الراغبات في التقدم للوظيفة إلى إرسال السير الذاتية إلى البريد الإلكتروني: tawjeehcareers@outlook.com.

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