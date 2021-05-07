1724 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1682 حالة شفاء و3 وفيات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 196 ألفاً و777 فحصاً جديداً، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

‌وكشفت الفحوص عن 1724 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 530 ألفاً و944 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1682 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 511 ألفاً و340 حالة.

وكشفت عن وفاة ثلاث حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1604 حالات.

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