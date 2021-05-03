الإمارات ترسل طائرة تحمل 52 طنا من المواد الغذائية إلى النيجر

المصدر: وام- أبوظبي

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 52 طنا من المواد الغذائية إلى جمهورية النيجر، وذلك في إطار مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

و قال القائم بالأعمال لدى سفارة دولة الإمارات في تشاد عامر المنهالي:" تعتبر دولة الإمارات التعاون مع المجتمع الدولي أمرا في غاية الضرورة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم و الناجمة عن جائحة كوفيد-19" .. مشيرا إلى أن إرسال طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى جمهورية النيجر يأتي دعما للأسر المتعففة في هذا البلد الصديق خلال الشهر الفضيل.

و أضاف:" هذه هي الطائرة الثانية التي تصل إلى النيجر من دولة الإمارات حيث تم إرسال طائرة في مايو من العام الماضي حملت 6 أطنان من الإمدادات الطبية استفاد منها 6 آلاف في العاملين في مجال الرعاية الصحية لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19".

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