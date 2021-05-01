الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وشمالاً خاصة بعد الظهر ومائلا للحرارة نهارا.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الشرقية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهارا.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الإثنين المقبل يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق خاصة الشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر مع ارتفاع أخر في درجات الحرارة.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الثلاثاء مغبرا يصبح غائماً جزئياً إلى غائم خاصة على بعض المناطق الشرقية والداخلية مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر– ومائلا للحرارة نهاراً.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

ويوم الأربعاء يكون الطقس مغبرا ويصبح غائماً جزئياً إلى غائم خاصة على بعض المناطق الشرقية والداخلية مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر– ومائلا للحرارة نهارا.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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