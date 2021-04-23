3500 أسرة متعففة تستفيد من المير الرمضاني لجمارك دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استفادت 3500 أسرة متعففة في الدولة من مبادرات جمارك دبي السنوية في شهر رمضان، وعمدت الدائرة الى توزيع المير الرمضاني على المستحقين من الأسر المتعففة، وتوفير الاحتياجات الرئيسة لهم قبيل الشهر المبارك لإدخال البهجة والسرور على نفوس تلك الأسر منذ السنوات الخمس الماضية، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الخيرية في الدولة.

وأسهمت جمارك دبي في إحداث نقلة نوعية بإشراك قطاعات المجتمع في التنمية المستدامة، عبر مبادراتها المختلفة في المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، والتي عززت ترسيخ مبادئها على كل المستويات والمعتمدة على العمل الجاد من أجل الرخاء والازدهار والتنمية الناجحة، وذلك عبر تقديم الدائرة أنشطة وفعاليات تمتاز بالإبداع والابتكار لمواجهة القضايا والتحديات التي ترتبط بتنمية المجتمع وحماية البيئة وإسعاد الناس، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية جمارك دبي في المسؤولية المجتمعية.

وأفادت بأنها وزعت المير الرمضاني بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات الصحية، التي أقرتها الجهات المعنية في دولة الإمارات، لضمان سلامة أفراد المجتمع من انتشار فيروس كورونا. وأسهم عدد من شركاء الدائرة في الحملة من خلال توفير المواد الغذائية (المشاريع الوطنية للتجارة والإنماء، نسيم البراري للتجارة العامة)، هذا بالإضافة إلى التبرعات السخية من قِبل موظفي الدائرة.

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