انطلاق منافسات الدورة الـ 24 لجائزة دبي الدولية للقرآن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت منافسات المسابقة الدولية للقرآن الكريم، إحدى فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ24، دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، بحضور الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، ورئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بلال البدور، وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وجمع من الحضور، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتادة.

ونوّه نائب رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور سعيد حارب، بإنجاز مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي أعدته الجائزة بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تكريماً لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة اختياره الشخصية الإسلامية في الدورة الخامسة عشرة للجائزة.

وأوضح أنه تم إعداد المصحف بخط النسخ الجلي على ورق مصنوع يدوياً دون أن تدخل به أية مواد كيماوية، كما أن الحبر المستخدم تم إعداده يدوياً دون أن تدخل به أية مواد كيماوية أيضاً، وتم إصداره بثلاثة أحجام حتى يسهل على القارئ تداوله وتلاوته.

وبدأت المنافسة باختبار أول المتسابقين، وهم: محمد سار محمد طيب من غامبيا، وآدم محمد دجيمي من الكاميرون، ومزمل أحمد محمد أحمد من السودان، وقرأوا برواية حفص.

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