شرطة الشارقة تضع خطة أمنية شاملة لاستقبال شهر رمضان

المصدر: الإمارات اليوم _ الشارقة

ترأس نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر مساء اليوم، إجتماعاً للوقوف على الإستعدات الأمنية للقيادة العامة بشرطة الشارقة، لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات ذوي الاختصاص.

وقد ناقش الإجتماع جاهزية الإدارات ذات الإختصاص، مستعرضاً خططها الأمنية الموضوعة بهدف تعزيز التدابير الوقائية والأمنية الشاملة على مستوى الإمارة، بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة..

كما وتناول الإجتماع الخطة الأمنية والمرورية والمجتمعية، لتعزيز الإجراءات الأمنية بمناطق التجمعات السكانية والمناطق الصناعية والطرق والميادين العامة، داعياً إلى تكثيف عدد الدوريات الشرطية بواقع (245) دورية بصورة يومية لتقديم الدعم اللازم لأفراد المجتمع، وتيسير خدماتها على مدار الساعة..

كذلك تطرق الإجتماع، لوجوب التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تصدر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، والفريق المحلي بإمارة الشارقة، كعدم السماح بإقامة أو إنشاء خيام خاصة بتوزيع الإفطار العائلي أو المؤسسي، أو تقديم الوجبات الجماعية بالأماكن العامة، أو توزيع وجبات الإفطار على واجهات المطاعم أو في النقاط التي تشهد تجمعات بشرية، أو أمام المنازل و المساجد أو من خلال السيارات أو أية وسيلة أخرى. مع تكثيف الفرق الميدانية، لمتابعة مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية طيلة شهر رمضان المبارك، بتكثيف حملاتها التفتيشة المكلفة بهذه المهام، بما يضمن أمن وسلامة وصحة أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل..

وحول مدفع رمضان فقد حدد الإجتماع واجهة المجاز المائية فقط هذا العام كمكانٍ لإطلاق مدفع الإفطار، ويأتي ذلك التقليص بعدد المواقع المخصصة لإطلاق مدافع الإفطار والإستعاضة عنها بموقع واحد في واجهة المجاز المائية، إنطلاقاً من حرص القيادة العامة على صحة وسلامة المجتمع، درءاً لأن تتسبب تلك الفعالية في إحداث تجمعات بشرية بأماكن الإطلاق، تماشياً مع الإجراءات الإحترازية والوقائية، التي تتبعها الأجهزة المختصة بالدولة للحد من إنتشار وتفشي فيروس كوفيد - 19 المستجد.

كما وتناول الإجتماع مناقشة الظواهر السلبية التي تنشط خلال الشهر الفضيل كالتسول وظهور الباعة الجائلين، وغيرها من الظواهر السلبية المختلفة، وتعريف الجمهور بقنوات التواصل التي يمكنه من خلالها إبلاغ الجهات المختصة بعمل اللازم في هذا الشأن حفاظاً على أفراد المجتمع من تلك المخاطر.



وفي ختام الإجتماع دعا نائب قائد عام شرطة الشارقة، إلى عدم التعاطف مع المتسولين أو التعامل مع الباعة الجائلين، كون تلك الظواهر تتطلب التعاون مع الشرطة من قبل الجمهور، للتعاون في المحافظة على أمن وصحة وسلامة المجتمع، عن طريق الإتصال على رقم (901) أو التواصل على الرقم المجاني (80040)، المخصص للإبلاغ عن الظواهر السلبية، أو عبر خدمة حارس من خلال التطبيق الذكي لشرطة الشارقة.‬‬‬

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