تحدي.. 60 موهوباً يتحدّون مشكلة النفايات

المصدر: إعداد: محمد فودة وعمرو بيومي

يشارك 60 موهوباً، يشكلون ثمانية فرق، في النسخة الخامسة من تحدي إيكوثون للابتكار، بهدف تطوير حلول تدعم الاقتصاد الدائري، وتسهم في مواجهة مشكلة النفايات، التي أطلقتها منصة «شباب من أجل الاستدامة»، التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، في إطار برنامجها «قادة مستقبل الاستدامة».

وتم اختيار موضوع الاقتصاد الدائري ليكون المحور الرئيس للمسابقة، لمنح المشاركين الفرصة لتقديم حلول تسهم في معالجة التحديات العالمية الراهنة، إذ يعتبر التلوث الذي تحدثه المواد البلاستيكية إحدى مشكلات الاستدامة العالمية الأشد إلحاحاً.

وسيتاح لكل فريق اختيار أحد التحديين المتمثلين في «كيفية استخدام مواد جديدة وقابلة لإعادة التدوير في مجال التغليف والإنتاج والتصميم»، و«سبل العمل مع المجتمع والحكومات والشركات لتحفيز تبني سلوك مسؤول وبناء مستقبل خالٍ من المنتجات البلاستيكية المعدّة للاستخدام لمرة واحدة».

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