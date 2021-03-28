نجوم.. مشروع تخرج يساعد المكفوفين

المصدر: إعداد: محمد فودة وعمرو بيومي

ابتكر فريق من أربع طالبات في الجامعة الأميركية بالشارقة عصا آلية، قادرة على مساعدة المكفوفين، والذين يعانون ضعف الرؤية، على التنقل. ويتألف مشروع التخرج من جزأين: تطبيق للهواتف الذكية مع ميزة التنبيه الصوتي التي تسمح لخرائط «غوغل» بتحديد موقع المستخدم، وعصا قابلة للتعديل متصلة بهيكل بعجلات مثبت عليه معالج حوسبة رئيس وأجهزة استشعار.

ويتميز مقبض العصا بزر ضغط للطوارئ، يسمح للمستخدم بإرسال إشارات تنبيه إلى الهاتف المحمول للوصي أو مقدم الرعاية لتحديد موقع المستخدم ومساعدته. وتم تصميم النظام لمساعدة المكفوفين على الانتقال إلى مواقع محددة، واكتشاف العوائق الثابتة وتجنبها على طول الطريق.

وهدف مشروع تخرج طالبات السنة الأخيرة في علوم وهندسة الكمبيوتر بالجامعة: مريم جمال أرشي، وريم عبدالله الأميري، وفاطمة حسين عرب، وسارة محمد المازمي، إلى توضيح كيفية استخدام تقنية إنترنت الأشياء لمعالجة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.

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