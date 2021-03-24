محمد بن راشد وإلى جانبه حمدان ومكتوم بن محمد يؤدون صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وأدى الصلاة إلى جانبهم في مسجد زعبيل عدد من شيوخ آل مكتوم.

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