طقس مائل للحرارة حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً، وارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/‏‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأوضح المركز أن الدولة تتعرّض لامتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن الطقس غداً سيصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً، مع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، كما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/‏‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس سيظل صحواً بوجه عام، ومائلاً للحرارة نهاراً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/‏‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏‏س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن أحوال الطقس نهاية الأسبوع، توقّع المركز أن يكون يوم الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً ويكون مائلاً للحرارة نهاراً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/‏‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن نسبة الرطوبة فى الهواء ستنخفض بشكل ملحوظ في هذه الفترة خلال النصف الثاني من مارس، بحيث يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 52%، بينما تظل الفرص مهيأة لتشكّل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة، مشيراً إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2010، حيث بلغ تكرار حدوث الضباب 15 يوماً للضباب وأربعة أيام للضباب الخفيف.

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