«الحرارة» تنخفض وتعاود الارتفاع الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة شمالاً وعلى الجزر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الطقس غداً صحو إلى غائم، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، مع احتمال تشكّل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وأوضح المركز أن طقس الاثنين سيبقى صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع يوم الثلاثاء المقبل، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

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