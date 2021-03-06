إلغاء تصاريح الخيم الرمضانية وموائد الإفطار في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعلن مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان عن إلغاء جميع التصاريح الخاصة بالخيم الرمضانية وموائد الإفطار لعام 2021، وذلك انطلاقاً من الحرص على سلامة الصائمين، وضبط وتوحيد آليات عمل الخطة البديلة لعملية إفطار الصائمين.

وأكد مجلس تنسيق العمل الخيري ضرورة التزام كل الجمعيات الخيرية العاملة في الإمارة بالتنسيق مع المجلس، لتحديد عدد الوجبات لكل موقع، مع الالتزام بتوزيع وجبات ذات جودة عالية.

وشدد المجلس على تجنب توزيع الوجبات داخل المساجد والأحياء السكنية، وضرورة إخطار المجلس بخطة توزيع الوجبات من الجمعيات الخيرية، على أن يتم الاعتماد النهائي للخطة من المجلس.

وأشار المجلس إلى أن أوقات توزيع الوجبات ستكون خلال الفترة من بعد صلاة العصر مباشرة، وحتى قبل أذان المغرب بساعة، مشدداً على أنه يمنع منعاً باتاً الإعداد أو التنسيق لمشروع يخدم توزيع وجبات الإفطار يؤدي إلى تجمعات.

وأكدت الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، مريم علي المعمري، أن قرار إيقاف تصاريح الخيم الرمضانية والمجالس وموائد الإفطار، يأتي ضمن سعي المجلس المتواصل وخططه الممنهجة لمواجهة الظروف الحالية بكفاءة وفاعلية، واستجابة للإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لهذه الجائحة العالمية، مشيرة إلى أن المجلس يسعى إلى وصول وجبات الإفطار إلى أكبر عدد من المستفيدين، من فئة العمال وأصحاب الدخل المحدود بطريقة آمنة.

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