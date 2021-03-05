نوظيف.. بدل ساعات العمل الإضافي ليلاً.. 50% من الأجر

المصدر: إعداد : أشرف جمال

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن ساعات العمل الإضافية تحتسب على إجمالي الراتب (الراتب الأساس + جميع البدلات)، وذلك رداً على سؤال عدد من موظفي شركات ومنشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن العامل يتقاضى عن الوقت الإضافي زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، بينما الوقت الإضافي في ما بين الساعة التاسعة مساءً والرابعة صباحاً، يستحق عليه العامل زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.

وبحسب الوزارة، «لا يجوز قانوناً أن تزيد ساعات العمل الفعلية الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطر أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها»، مؤكدة على أن يوم الجمعة يعد يوم الإجازة الأسبوعية العادي لجميع العمال، فيما عدا عمال اليومية، لكن إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للإجازة، أو أن يدفع له الأجر الأساس عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news