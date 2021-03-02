"إسلامية دبي"تلغي تصاريح الخيام الرمضانية للعام 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ألغت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جميع تصاريح الخيام الرمضانية وسفر الإفطار للعام 2021 التي تتم إقامتها سنويا خلال شهر رمضان ، استجابة للمتغيرات والتزاما بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية.

وأكد أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري أن قرار إيقاف تصاريح الخيم الرمضانية والمجالس وموائد الإفطار يأتي ضمن سعي الدائرة المتواصل وخططها الممنهجة لمواجهة الظروف الحالية بكفاءة وفاعلية واستجابة للإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لهذه الجائحة العالمية.

وقال إن الدائرة تضع الصحة والسلامة ضمن أولوياتها .. لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم من أجل أن يمضي شهر رمضان المبارك بصحة وسلامة على الجميع .

وأشار إلى أنه في حال الرغبة بالمشاركة في توزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك ضرورة التوجه إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة والمرخصة من الدائرة مؤكدا أن الالتزام بالتوجيهات ضرورة ومسؤولية مجتمعية لضمان الصحة والسلامة العامة.

من جانبه أكد محمد مصبح ضاحي مدير إدارة المؤسسات الخيرية أن عملية التنسيق مع الجمعيات الخيرية المعتمدة كافة تعمل بشكل مستمر لتعزيز ثقافة العمل الخيري الأمر الذي سيعـزز الثقة بين الجهات المانحة من مؤسسات وأفراد وبين الجمعيـات الخيرية والجهات المستفيدة من التبرعات بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها في إطار تكثيف الجهود والمساهمة في حماية المجتمع.

وأوضح أن الدائرة تزخر بمبادرات مبنية على وسائل تقنية حديثة كمبادرة "وجبات الأمل" والتي تعد مبادرة رقمية مبتكرة مقارنة بمبادرات إطعام الصائمين أو المتعففين بالوسائل التقليدية لخدمة العمل الخيري على مستوى إمارة دبي والتي ستدفع من عجلة العمل الإنساني بالطرق الاحترازية التي تبنتها الدولة.

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