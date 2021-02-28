طقس الأسبوع: رطوبة ليلية وارتفاع تدريجي في "الحرارة"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الاثنين غائماً جزئياً ليلاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً حتى صباح غد، على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر، الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الثلاثاء سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض السواحل والجزر، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، منوهاً إلى أن الرياح ستظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الأربعاء المقبل، سيبقى صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً حتى صباح الخميس المقبل، على بعض المناطق الساحلية الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، وتصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، مائلاً للحرارة نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر، الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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