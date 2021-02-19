توظيف .. 2100 استفسار حول تشريعات الموارد البشرية الاتحادية

المصدر: إعداد : أشرف جمال

استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال العام الماضي، 2100 استفسار عبر مركز الاتصال الموحد، حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية، المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأفادت الهيئة بأنها تلقت أكثر من 45 ألف طلب دعم فني، عبر نظام إسعاد المتعاملين، ومركز الاتصال الموحد المرتبط به.

وتلقت الهيئة، على مدار عام 2020، أكثر من 31 ألف مكالمة عبر مركز الاتصال الموحد، و14 ألفاً و500 طلب دعم عبر النظام الإلكتروني لإسعاد المتعاملين، بينها 10 آلاف و700 مكالمة متعلقة بالدعم الفني لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، و700 طلب دعم لنظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، و500 طلب دعم لبوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية (المورد).

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