هوية إعلامية جديدة لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الجمهور شعارها وهويتها الإعلامية، التي تعكس رسالة إنسانية مستلهمة من رؤية إمارة أبوظبي، وتأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز حضورها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويستلهم شعار الجامعة مكوناته من القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان السماوية، مؤكداً رسالة الجامعة التي تهدف إلى إنتاج معرفة متميزة تحقق المواطنة والقيادة الفكرية والكفاءة التخصصية المؤمنة بالتسامح والتعايش.

وأفاد مدير الجامعة، الدكتور خالد الظاهري، بأن الهوية الإعلامية الجديدة للجامعة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وخدمة المجتمع البشري ومد جسور الحوار الحضاري.

ولفت إلى أن قيم الجامعة الأساسية تتمثل في المحافظة على إرث زايد من خلال التركيز على ترسيخ ثقافة التعايش والأخوة الإنسانية والتواصل الحضاري، وتحقيق التميز والإبداع، مؤكداً أن الجامعة وضعت خطة متكاملة لتعريف الجمهور بهويتها الإعلامية ودورها في ترسيخ مكانة الدولة منارة للتسامح وحاضنة فكرية للثقافات العالمية.

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