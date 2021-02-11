"الفلك الدولي": رؤية الهلال اليوم مستحيلة.. والسبت أول أيام "رجب"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن مركز الفلك الدولي استحالة رؤية هلال شهر رجب اليوم، حيث تم التقاط صورة اليوم بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع للمركز تظهر الهلال المتناقص لشهر جمادى الآخرة، مشيراً إلى أن أول أيام شهر رجب فلكياً ستكون يوم السبت المقبل 13 فبراير.

وأوضح المركز أن وقت تصوير القمر كام في الساعة 10.30 صباحاً، بتوقيت الدولة، وبعد القمر عن الشمس بلغ 7.8 درجة، لافتاً إلى أن عملية التصوير تمت بشكل آلي من مدينة أبوظبي.

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