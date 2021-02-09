مواطنون ومقيمون يهنئون الإمارات على إنجازها.. "فليشهد التاريخ وصولنا المريخ"

المصدر: ديما منصور - دبي

هنأ مواطنون ومقيمون، على مواقع التواصل الاجتماعي، دولة الإمارات، حكومة وشعبا، على نجاح وصول "مسبار الأمل" إلى مداره في المريخ. مشيرين إلى أن هذا الانجاز يعتبر إنجازا تاريخيا للإمارات والوطن العربي أجمع.

وفي هذا السياق، تصدر وسم #الإمارات_إلى_المريخ، ووسم #عيال_زايد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب إعلان نجاح وصول المسبار إلى الكوكب الأحمر.

وبارك مغردون لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللعرب، هذا النجاح، واصفين إياه بالانجاز العظيم، فقال أحدهم: "مبارك للإمارات .. مبارك للعرب .. الحمدلله من قبل ومن بعد.. يارب من نجاح إلى نجاح ومن تقدّم إلى تقدّم للأمارات قيادة وشعبا، وعمّار يا دار زايد".

وقال آخر: "هذا العمل بإختصار: انجاز عظيم.. ألف مبروك عيال زايد".

وأكد مغردون على أن تصنيف الإمارات كخامس دولة في العالم تصل المريخ يعتبر إنجازا كبيرا، وانجازا تاريخيا سيخلد اسم الإمارات في كتب التاريخ، فقال أحدهم: "الإمارات أول دولة عربية وخامس دولة في العالم تصل إلى المريخ، مبروك هذا الانجاز العالمي".

وقال آخر: "الإمارات خامس دولة في العالم تصل المريخ.. حلم زايد تحقق بيد عيال زايد.. شاهد يا وطن سجل يا تاريخ، مسبارنا الأمل صار في المريخ".

من جانبهم شكر مغردون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توجيهاتهم الحكيمة التي تجعل من دولة الإمارات دولة اللامستحيل، فقال أحدهم: "الاماراتيون لامستحيل لديهم.. شكرا لجميع اخواننا واخواتنا المهندسين لجهدهم وبتوجيه #بوخالد و #بوراشد انزلتو دمعتنا اليوم فرحا".

وقال آخر: "نحن نحضنك يا بوخالد و يا بوراشد بقلوبنا و دعواتنا و محبتنا و شكرنا، الله يحفظكم و يديمكم و يبارك لنا و لكم وبتوجيهاتكم الحكيمة.. خلف كل نجاح قيادة طموحة.. هنيئاً لنا بهذه القيادة الاستثنائية.. هنيئاً لكل العرب بهذه القيادة العظيمة.".

كما وصف مغردون هذا اليوم بأنه يوم عيد، لما حمله من فرحة للعرب، فقالت إحدى المغردات: "اليوم عيد .. اليوم فرحة للعرب.. فرحة للإمارات.. الفضل لله ومن ثم نعمة #الامارات.. نعمة #القيادة نعمة #زايد و أبنائه.. تعجز الكلمات عن التعبير فرحة وسعادة وبهجة و فخر".

وعبر مغردون عن مشاعر الفخر والفرح التي يشعرون بها نتيجة هذا الانجاز التاريخي، فقال أحدهم: "من دار زايد للسما مسبار ونقولها بفخر وعلانية، اليوم عدينا حدود كثار، فينا خيال برؤية كونية.. كلنا فخر بهذا الغنجاز التاريخي.. مبارك عليكم عيال زايد".

وقال آخر: "#مسبار_الأمل انجاز تاريخي علمي يفخر به كل عربي وإماراتي".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن نجاح مهمة مسبار الأمل بوصوله إلى مدار المريخ بنجاح.

ونشر سموه تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: " تمت المهمة بنجاح " مبروكين الوصول للمريخ وتسجيل التاريخ".

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