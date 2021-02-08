محمد بن راشد: إن لم ندخل مدار المريخ فقد دخلنا التاريخ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رسالة لشعب الإمارات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، قال فيها إن مسبار الأمل يصل إلى كوكب المريخ خلال الساعات القادمة، والتحدي الأكبر هو الدخول لمدار المريخ، وأكد سموه أن 50% من البعثات البشرية التي حاولت قبلنا لم تستطع أن تدخل المدار ولكن حتى إن لم ندخل المدار فقد دخلنا التاريخ.

محمد بن راشد يوجه رسالة لشعب الإمارات.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/sHnkgwuSUg — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 8, 2021

وأضاف سموه أنها أبعد نقطة في الكون يصلها العرب في تاريخهم.. أكثر من 5 ملايين ساعة عمل وأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتية.

وختم سموه كلمته بالقول: "هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب بأننا قادرون على منافسة بقية الامم والشعوب، ونسأل الله التوفيق في الوصول لكوكب المريخ".

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