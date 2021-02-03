جامعة خليفة تطلق القمر الصناعي "ظبي سات" 20 فبراير

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت جامعة خليفة للعلوم، عن بدء الاستعداد لإطلاق القمر الصناعي المصغر الثاني (ظبي سات) في 20 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن القمر الصناعي ظبي سات، والذي تم تصميمه وتطويره على أيدي طلبة جامعة خليفة وبدعم من شركة الياه سات للاتصالات الفضائية، وشركة نورثروب غرومان، ووكالة الإمارات للفضاء، سيتيح الفرصة للطلبة بتصميم نماذج البرمجيات وتوظيفها واختبارها في مجال أنظمة التحكم وتحديد الارتفاعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news