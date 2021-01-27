الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل ضباب وضباب خفيف صباح اليوم الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويصبح الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة بوجه عام ونشطة أحياناً نهاراً على البحر، البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

ويشهد يوم غد "الخميس" ضباباً وضباباً خفيفاً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق الشمالية و الشرقية.. والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة رطباً مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً ليلاً على بعض المناطق الغربية والجزر وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم السبت المقبل طقساً غائماً جزئياً مغبراً أحياناً نهاراً يصبح صحواً ورطباً ليلاً و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد المقبل رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وتميل درجات الحرارة للانخفاض غرباً والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط تدريجياً بعد الظهر على البحر، والبحر متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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