شرطة أبوظبي تحمي البيئة بـ «نظفوا البر»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شاركت دورية السعادة بشرطة أبوظبي في مبادرة بيئية تحت شعار «نظفوا البر»، بالتعاون مع بلدية أبوظبي في منطقة الوثبة، بهدف رفع الوعي لدى الجمهور بالمحافظة على المناطق البرية وحمايتها من التلوث والتدهور البيئي.

وأكدت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، اهتمامها بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات المجتمعية، ضمن منهجية التواصل الخارجي مع الشركاء، لتأمين سلامة أفراد المجتمع وتفادي وقوع الحوادث، وتعزيز استدامة الموارد البيئية والمحافظة عليها ذخراً للأجيال المقبلة.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تثقيف الجمهور بالطرق الصحيحة للتخلص من النفايات والتعامل مع المخلفات القابلة لإعادة التدوير، والتعريف بالآثار السلبية، التي تنتج عن النفايات التي يتم التخلص منها بالبر، في الحياة البرية، وتأثير المواد الكيميائية السامة التي يمكن تسربها إلى التربة وانتقالها عبر دورة المياه في الطبيعة إلى الموائد الغذائية.

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