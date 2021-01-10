-2 أقل درجة حرارة سُجّلت في الدولة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سُجّلت على الدولة، صباح أمس، (2) تحت الصفر، بمنطقة ركنة في مدينة العين، الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وبارداً ليلاً وفي الصباح الباكر، خصوصاً على المناطق الداخلية والجبلية، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً شمالاً، وشمالية شرقية 15 - 30 تصل إلى 35 كم/‏‏س. كما توقع المركز أن يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والثاني عند 00:15، والجزر الأول عند الساعة 17:35 والجزر الثاني عند الساعة 04:19، أما بحر عمان فيكون خفيف الموج إلى متوسط.

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