محمد بن راشد يطلق كتاباً جديداً بعنوان "عالمي الصغير"

المصدر: دبي - وام

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي إطلاق كتاب جديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، يحمل عنوان "عالمي الصغير" يشارك سموه من خلاله ملايين الأطفال في الإمارات والوطن العربي والعالم ذكريات من سنوات طفولة وشباب سموه، والدروس التي تعلمها من التجارب والمواقف المختلفة التي شكّلت نظرته للحياة ورؤيته للتعامل مع ما تحمله من فرص وتحديات، وذلك ضمن قالب قصصي جذّاب ومشوّق يناسب الجمهور المستهدف بهذا العمل وهم النشء من سن 6 إلى 9 سنوات.

ويأتي إطلاق كتاب "عالمي الصغير" الذي تدور قصصه الخمس حول تجارب ومغامرات مرحلة الطفولة والشباب، في إطار حرص سموه على زيادة الوعي بين النشء والشباب، وإعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على تحمّل مسؤولية التطوير في المستقبل.

وتتصدر الكتاب كلمات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يخاطب فيها القرّاء الصغار، يقول فيها سموه: "إلى أبنائي وبناتي، عندما كنت صغيراً، سعيت دائماً لتعلُّم مهارات جديدة، وخضت مغامرات عديدة في البر والبحر، وها أنا انقلها لكم يا أبنائي لتُلهمكم وتمنحكم متعة القراءة، لتتعرفوا من خلالها على قصص مستفادة من تجربتي وحياتي في الماضي، هكذا تعلمنا وتربينا". ويختتم سموه كلماته بعبارة: "تعلّموا أن الأحلام العظيمة لا حدود لها"، في إشارة واضحة من سموه إلى أهمية الاجتهاد والسعي ومواصلة التعلم من أجل تحقيق الأهداف.

- أفكار كبيرة..

وبهذه المناسبة، قالت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "كتاب "عالمي الصغير" يحمل أفكاراً كبيرة ينقلها إلى الصغار بلغة سهلة وأسلوب سلس لمنحهم دروساً مفيدة حول ماضيهم ومستقبلهم، وذلك من خلال استعراض مجموعة من التجارب المهمة من ذاكرة قائد مُلهِم يقدمها الكتاب في صورة مبسّطة تحفّز مخيلة الطفل وتقود خطواته الأولى على طريق التميز باستعراض مجموعة مواقف ترتبط بذاكرة سموه وتجاربه الثرية خلال تفاعله مع البيئة من حوله في مرحلة عمرية مبكرة وهو يشق طريقه نحو معرفة الحياة بالتجربة والتعلّم والتأمُّل".

وأضافت المرّي: "الكتاب يعكس مدى اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنقل جانب من مسيرته الحافلة بالدروس والعِبَر للأجيال الجديدة بأسلوب بسيط لتكون مصدر إلهام لهم يستوعبون من خلاله معلومات نافعة ومفيدة، لاسيما أن سموه حريص كل الحرص على جعل القراءة عادة مجتمعية راسخة لدى الكبار والصغار على حد سواء".

وأوضحت مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الكتاب يضع في متناول الأطفال بعض دروس الحياة التي تعلّمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أيام طفولته وشبابه، والأحداث والمؤثرات التي كونت شخصيته، وذلك من خلال القصص التي يتضمنها الكتاب وتعكس بأسلوب سهل نظرة سموه للحياة، وحبه للطبيعة والقيم الإنسانية النبيلة التي نشأ وتربى عليها، كما يقدم الكتاب للطفل ملامح واقعية من الطبيعة في البيئة الصحراوية بقصص ملهمة تثري فهم القراء الصغار لطبيعة الحياة في دولة الإمارات، في حين صُمّم الكتاب ليكون متوافقاً مع نظام التعليم المحلي، وداعماً للوعي المجتمعي المتزايد بأهمية غرس حب القراءة في نفوس النشء.

- خمس قصص..

وتضم مجموعة "عالمي الصغير" خمس قصص يتناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فيها مواقف أثرت في طفولته الحافلة بالتحدي والإصرار، وأسهمت في مجموعها في رسم ملامح شخصيته وتكوين فكره ورؤيته، مستعيداً من خلالها ذكريات وتجارب تملأ الذاكرة بالصور والانطباعات المحفزة على تعلم مهارات مهمة، والمشجعة على التحلي بروح المغامرة للاكتشاف والتعلم واكتساب معارف جديدة كل يوم.

ومن خلال قصة "النوم مع العقارب"، يتحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تفاعله مع مُعلِمِه البدوي حميد والدروس التي تعلمها منه، ومن بينها كيفية الصيد بالصقور ومهارات البقاء والعيش في عمق الصحراء وبيئتها الصعبة ..وفي قصة أخرى عن التفاني والعمل الجاد بعنوان "خيلي الأولى" يروي سموه، كيف تعلَّم الفروسية، ويوضح للقراء الصغار كيف درّب أول فرس له خلال فترة النقاهة من إصابة حتى استطاعت استعادة القوة اللازمة للمنافسة في السباقات مرة أخرى، وتحمل هذه القصة بين طياتها ملامح من حب سموه للتحدي والسعي دوماً للوصول إلى التميز وتحقيق الرقم "واحد".

وفي قصة بعنوان "صديقي الأسد"، يستذكر سموه تلك الليلة الصيفية التي قضاها في المزرعة عندما فتح عينيه ليرى أسداً في غرفته، وهو الأسد الذي رباه منذ كان شبلاً صغيراً، وكيف حاول بعدة طرق أن يُخرجه من الغرفة، حيث يُلخِّص سموه من خلال هذه القصة كيفية التعامل مع بعض التحديات التي تواجه الإنسان، وأن أفضل الحلول لأكبر التحديات ربما تكون أسهلها.

ومن ذكريات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن البيت الذي نشأ فيه، والماثلة تفاصيله في عقله وقلبه، يتحدث سموه في قصة بعنوان "كهفي الصغير"، عن اختيار سموه تحويل الغرفة التي منحها والده له ليستخدمها في أشياء مفيدة، إلى مساحة خاصة للتفكير والتأمّل ومختبر للتجارب وتدوين الافكار والاكتشافات الرائعة.

وضمن كتاب "عالمي الصغير" يتحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في واحدة من القصص تحت عنوان "من يُشبهك يا أمي" عن مشاعر الأمومة وحنان الأم من خلال موقف من طفولة سموه عندما عثر على غزال صغير هجرته أمه في الصحراء فحمله إلى والدته التي اعتنت به حتى أصبح غزالاً يافعاً قوياً، متسائلاً سموه في نهاية القصة: من مثلك يا أمي؟، من يشبهك يا أمي؟".

جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد استعان في إصدار هذا الكتاب بمواهب إماراتية متميزة من ذوي الخبرات المتنوعة في مجال قصص الطفل، حيث تم إصدار الكتاب عن دار النشر والتوزيع الإماراتية "الهدهد" فيما تأتي القصص ضمن خمسة مجلدات قصصية صغيرة تحتوي كل قصة على ما يقارب 15 صفحة من القطع المتوسط، مصحوبةً برسومات تعين الطفل على استيعاب مضمون كل منها بإبداعات من ريشة الفنان الإماراتي عبدالله الشرهان ..وقد تم تصنيف الكتاب ضمن الفئة العمرية للقصص من 6- 9 سنوات وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي يطلق كتاب جديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يحمل عنوان "#عالمي_الصغير". pic.twitter.com/TQsRiQzbIL — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 9, 2021

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