"الأزمات والكوارث" بدبي تعتمد إجراءات الاحتفالات برأس السنة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي إجراءات الاحتفالات برأس السنة وكانت كالتالي:

-حظر التجمعات العائلية والاجتماعية الخاصة لأكثر من 30 شخصاً وغرامة 50,000 درهم لمن قام بدعوة الى أو تنظيم تجمع يخالف الاشتراطات بزيادة العدد عن 30 شخصا و 15 ألف درهم غرامة لكل مشارك.

-حملات تفتيشيه لتأكيد الالتزام بالتدابير الوقائية واتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق الغرامات على المخالفين.

- الالتزام بالحفاظ على التباعد المكاني وضمان مساحة 4 أمتار.

-الإجراءات هدفها ضمان سلامة المجتمع وصحة أفرادة.

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