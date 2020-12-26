"الأزمات والكوارث" بدبي تعتمد إجراءات الاحتفالات برأس السنة
اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي إجراءات الاحتفالات برأس السنة وكانت كالتالي:
-حظر التجمعات العائلية والاجتماعية الخاصة لأكثر من 30 شخصاً وغرامة 50,000 درهم لمن قام بدعوة الى أو تنظيم تجمع يخالف الاشتراطات بزيادة العدد عن 30 شخصا و 15 ألف درهم غرامة لكل مشارك.
-حملات تفتيشيه لتأكيد الالتزام بالتدابير الوقائية واتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق الغرامات على المخالفين.
- الالتزام بالحفاظ على التباعد المكاني وضمان مساحة 4 أمتار.
-الإجراءات هدفها ضمان سلامة المجتمع وصحة أفرادة.
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