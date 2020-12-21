«محمد بن راشد للإسكان»: أسعار مخفضة لمساكن النماذج الموحدة

المصدر: أمين الجمال - دبي

قال مدير إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس فيصل البلوكي، أمس، إن المؤسسة أطلقت أسعاراً مخفضة لمبادرة مساكن النماذج الموحدة، ابتداء من 15 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أن المبادرة شملت خمسة نماذج متوافرة حالياً لاستقبال الطلبات، على أن يتم إطلاق تسعة نماذج جديدة بأسعار مخفضة خلال الربع الأول من عام 2021.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «المبادرة تشمل المواطنين الحاصلين على قروض بناء أو منحة مالية من المؤسسة، والراغبين في بناء مساكنهم عن طريق (النماذج الموحدة)، ولا يفضلون البناء عن طريق مقاولين واستشاريين، وتمثلهم المؤسسة في هذا الشأن، عن طريق نماذجها المحددة، والمقاولين والاستشاريين المتعاملين معها، وبأسعار ثابتة».

وأضاف أن المؤسسة تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي يرغب في بناء بيته، وتقلص المدة الزمنية لبناء المسكن، التي تصل إلى خمس سنوات، إلى سنة ونصف السنة على أقصى مدة زمنية، بجودة جيدة، مشيراً إلى أن المؤسسة تشترط لاستفادة المواطن من هذه المؤسسة أن يكون حصل على قطعة الأرض عن طريق المنحة من حكومة إمارة دبي، ومنحة مالية أو قرض من المؤسسة.

وأوضح مدير إدارة الإشراف الهندسي بالمؤسسة، في بيان صحافي، أنه تم خفض أسعار النماذج الموحدة بنسبة تقارب 10%، نظراً لانخفاض أسعار البناء خلال هذا العام، فقد بادرت المؤسسة إلى مفاوضة المقاولين، والاتفاق على أسعار جديدة مخفضة، وبالتالي أصبحت أسعار النماذج تبدأ من 895 ألف درهم للنموذج رقم (1) بدلاً من 990 ألف درهم، وأصبح النموذج رقم (5) ابتداء من مليون و520 ألف درهم بدلاً من مليون و710 آلاف درهم.

أما بالنسبة للنماذج الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2021 فهي تشمل تصاميم وأحجاماً جديدة لتتناسب مع رغبات المواطنين، وبأسعار تبدأ من 775 ألف درهم لأصغر نموذج، ومليون و670 ألف درهم لأكبر نموذج، ويمكن الدخول على موقع المؤسسة للاطلاع على النماذج التي تم إطلاقها حالياً، والنماذج الجديدة التي سيتم إطلاقها في القريب العاجل.

ولفت البلوكي إلى أن هذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهي مستردة للمالك، وتشمل كذلك 50 ألف درهم كمبلغ احتياطي، يتم إرجاعه للمالك في حال عدم استخدامه لأي ظروف طارئة في المشروع الخاص به.

77 مشروعاً

قال مدير إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس فيصل البلوكي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المؤسسة تعمل على تنفيذ 77 مشروعاً، وأنجزت منها 20 مشروعاً، فيما لايزال 57 مشروعاً قيد التنفيذ».

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