«الوطني» يناقش مشروعي قانونين اتحاديين ويوجه 4 أسئلة لممثلي الحكومة

المصدر: أبوظبي - وام

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، غداً برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021 الذي أحيل بقرار من رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2019، كما يوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالقطاعات المالية والإسكان والبنية التحتية.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة منها ثلاثة إلى وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، من العضو حميد علي العبار الشامسي، حول «إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها»، والعضوة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس حول «رصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي» و«حوادث الشاحنات في منطقة شوكة»، كما يوجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، حول «التسهيلات والتركزات الائتمانية للبنوك الوطنية».

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بشأن توصيات المجلس لموضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news