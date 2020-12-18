محمد بن راشد يستقبل وزير الخارجية الباكستاني

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دبي ظهر أمس، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، مخدوم شاه قريشي، الذي نقل إلى سموه رسالة من رئيس وزراء باكستان، عمران خان، تضمنت تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشكر إلى قيادة وحكومة دولة الإمارات على المعاملة الطيبة والرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية الباكستانية في الدولة، إلى جانب سبل تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، بما يعود بالخير على شعبيهما.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدور أبناء الجالية الباكستانية في الدولة، الذين يعملون في القطاعات التنموية كافة، ومساهمتهم الفعالة في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولتنا.

من ناحية أخرى، أشاد وزير الخارجية الباكستاني، خلال اللقاء، بالإجراءات الوقائية التي تطبقها دولة الإمارات للحد من انتشار وباء «كورونا» في المجتمع، ما أسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الجائحة السلبية في الصحة العامة والاقتصاد والسياحة وحركة المواصلات.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، وسفير الدولة لدى باكستان، حمد عبيد الزعابي، والقنصل العام الباكستاني في دبي، أحمد أمجد علي.

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