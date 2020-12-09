«الإمارات الفلكي» يكتشف كوكبين خارج المجموعة الشمسية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن رئيس مرصد الإمارات الفلكي، المهندس نزار سلام، عن اكتشافه كوكبين تشكّلا قبل نحو مليار سنة خارج المجموعة الشمسية، ويدوران حول نجم واحد، وتمت تسمية الكوكبين (HD 63433 c & HD 63433 b)، مشيراً إلى أن الاكتشاف أسهم في إدراج اسم الإمارات، والمرصد ضمن المكتشفين والباحثين المشاركين في سجل الفلك العالمي.

وأهدى سلام الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والى حكومة وشعب الإمارات، موضحاً أن الاكتشاف الجديد تم من خلال مرصده، وبالاستعانة بالبيانات التي أتاحها قمر مسح الكواكب الخارجية بتقنية العبور «تيس TESS».

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