حمدان بن محمد: الإمارات في مُقدمة الصفوف بطموح جاوز حدود الممكن

المصدر: دبي - وام

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن دولة الإمارات برؤية قادة امتزج حب الوطن بدمائهم حوّلت مقولة «في الاتحاد قوة» إلى واقع ننعم اليوم بثماره، فقد ارتأى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أن تجاوز التحديات التي كانت تموج بها المنطقة في ذلك الوقت هدف لا يمكن أن يتحقق إلا بتوحيد الإرادات وتضافر الجهود، ليكون القرار الشجاع بوضع أسس دولة أراد لها أن تكون في مُقدمة الصفوف بطموح جاوز حدود الممكن إلى آفاق ما رآه البعض مستحيلاً.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ49، أنه «بصدق النوايا والرغبة في إيجاد مقومات الرِفعة لشعب لا يرضى سوى العزة لأبنائه، كانت الانطلاقة المباركة على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يداً بيد مع أخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، ومع الآباء المؤسسين، عليهم رحمة الله، ليضعوا على خارطة العالم اسم دولة أرادوا لها أن تكون شريكاً في صُنع مستقبله، ولقد كان لهم ما أرادوا، فاليوم، أصبح لهذه الدولة الفتية مكانتها المرموقة بين أكثر دول العالم تقدماً وأسرعها نمواً، وأغزرها عطاءً وعملاً من أجل خير البشرية جمعاء».

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد، إنه «امتداداً للنهج الذي أرساه مؤسس الاتحاد في مد يد العون والمساعدة لكل من يحتاجها، صار اسم الإمارات رديفاً للخير أينما حلّ، وتحولت رايتها إلى بشير أمل يبعث الطمأنينة في النفوس، إذ اكتسبت الدولة مكانة رفيعة في مجال العمل الإنساني بتصدرها قوائم الدول المانحة للمساعدات التنموية والإغاثية، تأكيداً على القيم الأخلاقية والإنسانية النبيلة التي قام عليها أساس الاتحاد، وهو ما ظهر جلياً في أروع صور العطاء ضمن المواقف المشرّفة التي اتخذتها دولة الإمارات هذا العام في توجيه الإمدادات الطبية العاجلة لمساعدة أبطال الصف الأول في العديد من الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد».

وتوجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بالثناء والتقدير لكل جهد شارك في التصدي لتحدي «كوفيد-19» الصعب، الذي أظهر أن وحدة الإمارات لم تكن وحدةً سياسيةً فحسب، بل إنها امتدت إلى نسيج المجتمع، إذ وقف المواطنون والمقيمون صفاً واحداً مستلهمين من نموذج الوحدة الإماراتي القدوة في التماسك والتكاتف ومضافرة الجهود لتجاوز الأزمة، حيث كان لهذه الصورة المُشرقة، والباعثة على المزيد من التفاؤل بالمستقبل، أكبر الأثر في تحجيم انتشار الفيروس مقارنة بالعالم من حولنا.

ولفت سموه إلى أنه «على الرغم من تحدي (كوفيد-19) الذي اجتاح العالم مُحدِثاً حالة من عدم اليقين بشأن ما هو قادم، لم يقبل الإماراتيون أن تعرقلهم أي تحديات عن السعي وراء تحقيق طموحاتهم وأهدافهم ليكونوا بذلك دائماً عند حسن ظن قيادتنا، وعلى قدر ما يأملونه منهم من توقعات. وتابعنا بكل فخر في هذا العام سلسلة من الإنجازات المهمة التي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنها البداية في رحلة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، بذات روح التحدي التي صاحبت قيام دولة الاتحاد، تأكيداً على إصرار الإمارات أن تكون شريكاً في صنع مستقبل العالم».

وأشار سموه إلى أنه في العام الجاري، انطلق «مسبار الأمل» في رحلته نحو المريخ، محققاً إنجازاً تاريخياً هو الأول من نوعه لدولة عربية أو إسلامية، لتواصل دولة الإمارات مسيرتها الطموحة في استكشاف الفضاء، ولتحوِّل الحلم الذي راود الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، في وقت مبكر من عمر الاتحاد، إلى واقع يحظى بتقدير العالم وإعجابه.

وأكد سموه أن الدولة نجحت في الانضمام إلى النادي الدولي للطاقة النووية السلمية ببدء تشغيل مفاعل المحطة الأولى ضمن محطات «براكة»، ليكون لها بذلك السبق كأول دولة عربية تحجز لنفسها مكاناً في ركب إنتاج الطاقة النووية السلمية.

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