حاكم رأس الخيمة: الإمارات نموذج لوحدة الكلمة تحت راية الاتحاد

المصدر: رأس الخيمة-وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً لوحدة الكلمة والتعاضد بين الأشقاء الذين تجمعوا تحت راية الاتحاد واضعين نصب أعينهم مصلحة المجتمع وأبناء الوطن، ليسطروا من خلالها مسيرة مشرقة و رمزا يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الاتحادية استدامة.

وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 - نحتفل اليوم بالذكرى الـ 49، لقيام دولة الاتحاد التي قامت على رؤية سديدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه مؤسسي الاتحاد لصنع إنجاز إستثنائي قائم على بناء الإنسان والاستثمار فيه لجعل الإمارات مركزاً للازدهار والنمو المستمر في المنطقة والعالم بما يحققه أبناؤها في كافة المجالات.

وأضاف سموه : إننا في دولة الإمارات حكومةً وشعباً نسير بخطى راسخة لنجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة وذلك بحماية مقدراتنا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء والسعي جاهدين للتطور والارتقاء على كافة الصعد، يملؤنا الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات وتقودنا روح الاتحاد التي تسري في نفوس أبناء الإمارات نحو المزيد من الإنجازات.

واختتم سموه قائلا : في هذا اليوم لا يسعني إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخواني أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات "حفظهم الله" وإلى شعب دولة الإمارات.

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