شرطة دبي تستعد لاحتفالات يوم الشهيد واليوم الوطني بإجراءات مكثفة

المصدر: محمد فودة-دبي

أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبيالعميد سيف مهير المزروعيضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على التباعد الجسدي في وسائل النقل والمواصلات العامة، وارتداء الكمامات عند التنقل حال تجاوز عدد الركاب لأكثر من شخصين خلال عطلتي يوم الشهيد واليوم الوطني الـ(49).

وقال إن اتباع التدابير والاجراءات الاحترازية يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية من فيروس كوروناالمستجد" كوفيد-19"، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع المُخالفين لاشتراطات السلامة العامة وفق الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور ستكثف من تواجدها الميداني خلال أجازة اليوم الوطني الـ(49) في مختلف مناطق الإمارة لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرقات، وتقليل فرص وقوع الحوادث ، وتوفير جميع سبل الراحة وتقديم كافة الخدمات التي تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل وصول زوار الإمارة إلى وجهتهم دون تأخير،بالإضافة إلى رصد المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحتياطية المعتمدة من قِبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الإدارية سوف يجري تطبيقها على جميع المخالفين.

وأفاد بأنه سيتم توزيع أفراد المرور على الشوارع والتقاطعات في منطقتي ديرة وبردبي، وتشمل شوارع الثاني من ديسمبر، وجميرا، وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومنطقة (جي بي آر)، ومنطقة لامير، ولاست اكزت، وفيستفال سيتي، وشارع الخليج، وشارع الاتحاد، وشارع عمَان والمدينة الجامعية، وكذلك منطقة الرقة والمرقبات والممزر، ومنطقة الراشدية، والخوانيج،لافتاً إلى أن الدوريات سوف تشرف على تنظيم حركة السير والمرور لمنع تدكس المركبات على الطرق، وفك الاختناقات المرورية في الشوارع التي تشهد كثافة أعداد المركبات.

وأضاف: كما أنه سيتم التركيز أيضاً على شروط ومعايير السلامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين ومستخدمي الطريق الذين يحتفلون باليوم الوطني بصورة خاطئة وغير حضارية تشوه المنظر العام لشوارع الإمارة، وينتهجون أساليب عدوانية تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

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