«بلدية دبي» تواجه تحديات الأمن الغذائي خلال (كوفيد-19) بالذكاء الاصطناعي

المصدر: وجيه السباعي - دبي:

أكدت بلدية دبي أنها تمكنت من مواجهة تحديات الأمن الغذائي خلال جائحة (كوفيد-19)، بحزمة من الأنظمة الذكية، القائمة على استخدام وتسخير الذكاء الاصطناعي، وكشفت أنه استخدمت نظام «كوت» الذكي لفحص سلامة الأغذية، وضمان وصوله من المنفذ وحتى المستهلك بسرعة وجودة ومأمونية عالية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي خالد شريف خلال مؤتمر صحافي افتراضي عقدته على هامش مؤتمر سلامة الغذاء الرابع عشر، الذي يعقد للمرة الأولى افتراضياً، أن أزمة (كوفيد-19)، أثبتت دقة وجودة المنظومة الرقابية على الأغذية، والتي ساهمت في منع حدوث أي نقص في الأغذية الرئيسية طيلة فترة الأزمة.

وقال شريف: إن «البلدية استخدمت نظامها الذكي «كوت» لتقييم المخاطر، وتسريع عمليات الفحص والتأكد من سلامة الأغذية»، مشيراً إلى أنه تم الربط بين مختبر الأغذية والجمارك والأنظمة الأخرى بالذكاء الاصطناعي.

وقالت مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي ورئيس المؤتمر: إن «المؤتمر هذا العام يشهد مشاركة 60 محاضراً، من 22 دولة»، مشيرة إلى أن البلدية أطلقت فعالياته لهذه السنة افتراضياً تحت شعار «بناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة»، والذي يُنظَّم على مدار يومين من 29 إلى 30 نوفمبر 2020، حيث قامت الدائرة بإثراء أجندة المؤتمر بمجموعة متنوعة من الندوات والحلقات النقاشية، والتي تسلط الضوء على أبرز الحلول لتحديات الأمن الغذائي، حرصاً من البلدية على ضمان مساهمة تحقيق الأهداف المرجوة من فعاليات هذا المؤتمر العالمي المهم.

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