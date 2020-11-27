وفد روسي يطّلع على تأمين النقل والمواصلات في دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أثنى نائب عمدة مدينة موسكو مدير عام دائرة النقل وتطوير البنية التحتية للطرق في العاصمة الروسية، ماكسيم ليكسوتوف، على تجربة إدارة أمن المواصلات في تطوير المنظومة الأمنية لتأمين قطاع النقل والمواصلات في دبي، معرباً عن تطلعه إلى التعاون وتبادل الخبرات وإقامة ورش عمل مشتركة في مجال تأمين قطاع النقل والمواصلات، كما تبادل الحديث عن أهم التحديات الأمنية التي تواجه النقل والمواصلات، وآلية تأمين قطاع المواصلات العامة في موسكو.

جاء ذلك خلال استقبال مدير إدارة أمن المواصلات في دبي، العميد عبيد الحثبور، للمسؤول الروسي، حيث جرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، واطلاع الوفد الزائر على استراتيجية إدارة أمن المواصلات في تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية لتأمين قطاع النقل والمواصلات في الإمارة.

واستعرض العميد الحثبور مهام وإنجازات إدارة أمن المواصلات في تأمين جميع وسائل المواصلات العامة في الإمارة، وتشمل: مترو دبي والترام والنقل البحري وسيارات الأجرة، إضافة إلى حافلات النقل العام في دبي، حيث يُعد النقل الجماعي في الإمارة وسيلة نقل حيوية، بما يتطلبه ذلك من تغطية أمنية مستمرة للمحافظة على أمن وأمان مستخدمي تلك الوسائل.

وأوضح أن الإدارة تتعامل سنوياً مع 550 مليون مستخدم في مختلف وسائل النقل، وتعنى بمعالجة جميع التحديات التي تواجه هذا القطاع، وإيجاد الحلول الكفيلة بتفاديها، حيث يتم تأمين 126 منشأة تابعة للمواصلات العامة في دبي.

وأضاف أن الإدارة حققت مؤشرات عالية تسهم في تعزيز الأمن، إذ بلغ معدل الجريمة (0.14) لكل مليون مستخدم، بالإضافة إلى عدد (صفر) اختراقات أمنية، والاستعداد بنسبة 100% للتعامل مع الأزمات والطوارئ المتعلقة بالقطاع.

وتم التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لزيارة مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في منطقة البرشاء، حيث تم استعراض الأنظمة والبرامج الذكية في المركز، وآلية تنظيم الحركة المرورية في الإمارة، بالإضافة إلى زيارة محطة «إكسبو 2020»، والاطلاع على أهم مواصفات المحطة والأنظمة الأمنية الذكية المستخدمة في عملية التأمين.

«مركز التدريب» و«محطة حمدان الذكية»

تفقّد الوفد الروسي مركز التدريب والإبداع في إدارة أمن المواصلات، حيث تم عرض استراتيجية إدارة أمن المواصلات في تأهيل وتطوير الكوادر الأمنية في مجال تأمين قطاع النقل والمواصلات لغايات تحقيق الأهداف وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، وبالفاعلية التي تضمن الارتقاء الدائم في الأداء، وصولاً إلى إلغاء الفجوة بين الأداء الحالي والمستهدفات التي يحددها نظام إدارة الأداء ويسهم في معالجتها، بالإضافة إلى آلية تحديد الاحتياجات الفعلية للتدريب. وشملت الزيارة جولة في مرافق المركز، وزيارة محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب والاطلاع على مرافقها والبرامج والتقنيات الذكية المستخدمة فيها.

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