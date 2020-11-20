«أطباء التسامح العالمية» تدشن أولى حملاتها محلياً

أطباء التسامح (4)

المصدر:
  • أبوظبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

أطلقت «إمارات العطاء» مبادرة «أطباء التسامح العالمية» في رسالة خير وعطاء وتسامح من الإمارات إلى العالم أجمع، في بادرة غير مسبوقة محلياً ودولياً، تهدف إلى استقطاب الأطباء من مختلف الأديان والجنسيات، وتمكينهم من خدمة الإنسانية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين. ودشنت «أطباء التسامح» أولى حملاتها محلياً بمشاركة فعالة من الأطباء من مختلف دول العالم افتراضياً وميدانياً بهدف ترسيخ ثقافة التسامح الإنساني والعطاء المجتمعي والتطوع الصحي في الكوادر الطبية من خط الدفاع الأول، وتمكينهم من خدمة مختلف فئات المجتمع.

 

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