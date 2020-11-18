محمد بن زايد وحمد بن عيسى وعبدالله الثاني يعقدون قمة ثلاثية

المصدر: أبوظبي ■وام

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، قمة ثلاثية في أبوظبي، ركزت على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدان الثلاثة، وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها، بما يحقق مصالحها المتبادلة وتطلعات شعوبها إلى التنمية المستدامة والازدهار، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

- القادة بحثوا سبل النهوض بمجالات التعاون، خصوصاً في ما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى أخيه جلالة ملك البحرين، وأخيه جلالة ملك الأردن، وتمنيات سموه لهما موفور الصحة والسعادة، ولبلديهما وشعبيهما الشقيقين دوام الرفعة والازدهار.

وبحث القادة سبل النهوض بمجالات التعاون، والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصاً في ما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة جائحة «كورونا»، وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

كما استعرضوا آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد سموه، وجلالة الملك حمد بن عيسى، وجلالة الملك عبدالله الثاني، خلال القمة، عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالحها المشتركة وتطلعات شعوبها إلى التقدم والازدهار. كما أكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية. حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، إضافة إلى الوفدين المرافقين لجلالة ملك البحرين، وجلالة ملك الأردن.

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