جمارك دبي تعلن جاهزيتها الكاملة لاستقبال القادمين عبر منفذ حتا

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت جمارك دبي عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال المواطنين الخليجيين القادمين عبر منفذ حتا الحدودي، انسجاماً مع توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن بدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة، مع إعفاء مواطني سلطنة عمان الشقيقة من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة.

وقال مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، حميد الرشيد: "نعلن استعداد مركز جمارك حتا لاستئناف حركة التنقل واستقبال مواطني سلطنة عمان الشقيقة والأخوة الخليجيين القادمين عبر السلطنة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لضمان سلامة الزوار والمفتشين وحمايتهم من انتشار فيروس كرونا المستجد (كوفيد–19)، مؤكداً أنه سيتم توفير أقصى درجات الانسيابية للقادمين وتسهيل الإجراءات عبر زيادة عدد المفتشين حيث سيتواجد 87 مفتش على مدار الساعة بالإضافة إلى أجهزة الفحص المساندة، مشيراً إلى أن المركز يقوم بدور كبير في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والتي تصل نسبتهم سنوياً إلى ما يقارب 2 مليون مسافر".

وأضاف لتعزيز هذا الدور المهم للمركز كنقطة محورية للسياحة والتجارة نعمل من خلال استراتيجية جمارك دبي الطموحة إلى تحقيق نقلة نوعية خلال الفترة القادمة عبر تشييد مبنى جديد متكامل يستعد لاستيعاب المركبات والحافلات والشاحنات القادمة إلى الدولة بالإضافة إلى المسافرين، وتطوير ساحات التفتيش وتوفير المزيد من أجهزة ومعدات الفحص والتفتيش للبضائع والحقائب والشحنات، حيث يجري العمل على تزويد المبنى الجديد لمركز جمارك حتا بالتقنيات الحديثة الذكية الداعمة للعمل الجمركي التي من شأنها توفير الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

من جانبه قال حمد كاجور مدير أول مركز حتا الجمركي: "نشعر بالفخر والسعادة لمواصلة أعمالنا الجمركية على أكمل وجه في ظل التحديات العالمية نتيجة فيروس كرونا، نحن في جمارك دبي بشكل عام والمفتشين جنود الخط الأمامي بشكل خاص نعمل بكل جد لاستمرارية الأعمال التجارية واستئناف عودة الزائرين على مدار الساعة، مؤكداً أن مشروع "مراكزنا 7 نجوم" الذي أطلقته الدائرة بهدف رفع كفاءة وتصنيف مراكز خدمة المتعاملين وفق نظام تصنيف النجوم العالمي 7 نجوم سيدفع نحو مزيداً من سعادة المتعاملين مع المركز".

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