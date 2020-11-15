1174 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 125 ألفاً و915 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1174 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 149 ألفاً و135 حالة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 678 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 142 ألفاً و561.

وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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